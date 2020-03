Emirates, per le cancellazioni cambio data senza spese

Emirates modifica la sua policy di cancellazione per tutti i biglietti emessi fino al 31 marzo 2020, consentendo ai suoi clienti di scegliere di cambiare date di viaggio senza spese di modifica e di nuova emissione dei biglietti.

Questa opzione offre ai clienti Emirates la tranquillità di decidere se modificare i propri piani di viaggio a causa dell'evolversi della situazione Covid-19. I clienti possono cambiare la loro prenotazione in qualsiasi data per viaggiare entro un intervallo di 11 mesi, nella stessa classe di prenotazione, senza penali di modifica. La policy copre tutte le destinazioni esistenti nel network Emirates.



"Vogliamo che i nostri clienti si sentano pienamente supportati, a proprio agio e sicuri quando fanno piani di viaggio, offrendo loro le migliori tariffe, senza incorrere in commissioni di modifica qualora decidessero di ritardare o modificare le date – dice Adnan Kazim, chief commercial officer di Emirates Airline -. La situazione rimane dinamica e continueremo a cercare modi per offrire flessibilità, praticità e tranquillità ai nostri clienti."



Si applicano ancora le attuali condizioni di rimborso e di cambio prenotazione per i biglietti emessi prima del 5 marzo.