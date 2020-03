Trenitalia, rimodulata l’offerta delle Frecce: ecco i treni disponibili

In seguito alle nuove disposizioni ministeriali, Trenitalia ha rimodulato l’offerta commerciale delle Frecce. A partire da oggi, 9 marzo, sono previste modifiche e cancellazioni per rispondere alle misure in materia di prevenzione e diffusione del coronavirus.

Il dettaglio delle modifiche e dei nuovi treni disponibili è consultabile a questi link:

- direttrice Torino –Milano –Lecce;

- direttrice Torino/Genova –Milano – Venezia – Trieste/Udine;

- direttrice Torino-Milano – Salerno;

- direttrice Venezia-Salerno.