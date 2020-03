Volotea: accordo con Iberia e Air Europa per il passaggio degli slot

Fino a quattro nuove basi in Spagna nel 2021 per Volotea. La novità arriva grazie a un accordo siglato dalla compagnia con il gruppo Iag. Si tratta di un’intesa per coprire varie rotte oggi in carico a Iberia o Air Europa ma che dovranno essere cedute per la fusione.

“Questo accordo rientra all’interno dell'acquisizione da parte di Iberia del 100% di Air Europa. Per facilitarne l'approvazione da parte dell’Autorità Garante Della Concorrenza della Commissione Europea, Iberia ha proposto Volotea come risposta operativa “Fix- it- first remedy”.



In questo modo, dopo l'acquisizione di Air Europa da parte di Iberia, Volotea potrebbe iniziare a operare delle rotte su cui la Commissione Europea potrebbe ritenere necessario l'ingresso di un nuovo concorrente, previa approvazione da parte della Commissione stessa.