Bando di gara con tempi ridottissimi. Il commissario Giuseppe Leogrande ha scelto la via della soluzione rapida per Alitalia e nel testo pubblicato nella serata di ieri ha fissato la prima scadenza fra meno di due settimane, il 18 marzo.

Per la vendita della compagnia viene confermata la soluzione con il possibile spezzatino: i potenziali acquirenti potranno quindi presentare l’offerta per uno solo dei rami (aviation, handling e manutenzione) oppure per un lotto unico che comprende tutte le attività del vettore in amministrazione straordinaria.



I passi successivi

La procedura proseguirà poi dolo il 18 marzo con la valutazione delle proposte arrivate da parte di Rotschild, la banca d’affari che in questo momento funge anche da consulente di Leogrande. Chi sarà ammesso potrà quindi presentare le offerte vincolanti, “la cui valutazione terrà conto del prezzo offerto – si legge nel bando -, della valorizzazione degli asset oggetto di cessione e del piano industriale presentato, inclusa la garanzia di continuazione delle attività aziendali”.



Chi ha la precedenza

Per la valutazione finale, invece, non si terrà conto solamente del valore economico dell’offerta, ma verrà data la precedenza a eventuali progetti che puntino a rilanciare Alitalia nel suo complesso rispetto a chi punta a una sola delle attività.