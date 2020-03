Norwegian riduce i voli da Roma verso gli Stati Uniti

Norwegian è costretta nuovamente a rivedere in corsa i propri piani di rilancio e di ritorno all’utile, ma questa volta sceglie la via di non fissare una data come obiettivo. La situazione attuale non consente infatti di determinare per quanto tempo durerà l’emergenza.

Ecco allora che la prima mossa è quella di un nuovo taglio dei collegamenti in programma e a essere colpita è ancora una volta l’Italia. Nel mirino sono infatti finiti i voli che la compagnia effettua da Roma verso gli Stati Uniti, che verranno ridotti dal 28 marzo e fino al 5 maggio in attesa di verificare quale sarà l’evolversi della situazione.



Nel dettaglio verranno tagliate le frequenze dei collegamenti dalla Capitale verso New York, Los Angeles e Boston. Sforbiciata anche sui voli da Londra a New York, che in alcuni giorni verranno ridotti a due al giorno.



I nuovi tagli si vanno ad aggiungere alla riduzione della capacità del 15 per cento sulla stagione estiva gi programmata in precedenza.