Air Europa: cambi data gratuiti per i biglietti di marzo

Tariffe convenienti e date flessibili. Si gioca su questi due fronti la campagna ‘Liberissimo di cambiare’, che Air Europa lancia per i biglietti acquistati a marzo.

L’iniziativa consente di volare verso quasi tutte le destinazioni del vettore con sconti fino al 40% per i biglietti acquistati da oggi fino al 16 marzo.



Per quanto riguarda, invece, il cambio data, non verranno applicati costi aggiuntivi per tutti i biglietti acquistati da oggi e per tutto il mese di marzo. Niente penali, dunque; è previsto solamente il pagamento della differenza nel caso in cui la tariffa riservata non sia più disponibile nella nuova data.