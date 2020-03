Cresce l’elenco delle compagnie aeree che hanno deciso di rivedere l’operativo sugli aeroporti italiani e in particolare su quelli del Nord Italia, Milano in primis. Gli ultimi aggiornamenti riguardano Lauda, Sas, Singapore Airlines e Finnair.

Per quanto riguarda la controllata di Ryanair, è stato messo a punto un taglio dell’operativo del 25 per cento per tre settimane nel periodo compreso tra il 18 marzo e l’8 aprile, con il fermo di un aereo per ognuna delle basi di Vienna, Duesseldorf e Stoccarda. Nella nota diffusa ieri sera dalla compagnia si specifica che la maggior parte delle riduzioni riguarderanno il network italiano.



Stop ai voli su 4 aeroporti italiani da oggi e fino al 4 marzo per Sas Scandinavian. Il blocco dei collegamenti riguarderà le rotte operate su Milano, Bologna, Torino e Venezia. Rimanendo poi nel Nord Europa, anche Finnair ha annunciato il taglio dei collegamenti su Milano da Helsinki che sarà effettivo dal 9 marzo al 7 aprile.



Sul fronte del lungo raggio, infine, si registra lo stop deciso da parte di Singapore Airlines: fino al 31 maggio non verranno effettuati i collegamenti su Milano Malpensa, mentre resteranno operativi quelli su Roma Fiumicino.