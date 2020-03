Korean Air, misure speciali sulle rotte internazionali

Korean Air modifica l’operativo per il coronavirus. La compagnia aerea ha comunicato che dal 5 marzo al 25 aprile sospenderà un “notevole numero di voli sulle rotte internazionali”.

I collegamenti europei da e verso Seoul saranno garantiti sulle rotte Parigi-Seul (volo giornaliero); Amsterdam-Seul (quattro frequenze settimanali martedì, giovedì, sabato e domenica); Londra Heathrow-Seul (tre frequenze settimanali lunedì, mercoledì e sabato); e Vienna-Seul (tre frequenze settimanali mercoledì, venerdì e domenica).



Tutti gli altri voli da e per l’Europa (Russia inclusa) non saranno operativi.



I passeggeri in possesso di biglietti per i voli annullati saranno rimborsati o riprotetti su voli alternativi.