Alta velocità: ritardi e cancellazioni per un incendio alle porte di Roma

È un’altra giornata di passione per chi viaggia in treno sull’Alta velocità tra Milano e Roma. I disagi sono iniziati alle 5 di questa mattina quando un incendio nei pressi di Settebagni alle porte di Roma ha causato un guasto tecnico che di fatto ha bloccato tutti i collegamenti sulle linee veloci.

Al momento i treni viaggiano con ritardi intorno alle due ore, ma i disagi sono destinati a prolungarsi per tutta la giornata, anche perché al momento il problema tecnico non è stato ancora risolto. Trenitalia ha riprogrammato tutti le linee previste per oggi e nella sezione Infomobilità ha pubblicato l’elenco delle linee soppresse in tutto o in parte.



A peggiorare ulteriormente la situazione anche un guasto tecnico nel nodo di Torino, che ha interessato in particolare i collegamenti tra il capoluogo piemontese e Milano, con ritardi medi di un’ora.