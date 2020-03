Il messaggio social di Alitalia: #nonsmetteredivolare

#nonsmetteredivolare. Lancia un hashtag Alitalia, per diffondere un messaggio di speranza e ripartenza in questi giorni di emergenza, che stanno mettendo a dura prova l’industria del turismo, facendo registrare copiose cancellazioni. La compagnia aerea ha deciso di pubblicare sui suoi canali social un video di pochi secondi per invitare i viaggiatori a non abbandonare il loro desiderio di scoprire il mondo.



“Il mondo continua a girare – recita la clip -, facciamolo anche noi. Non smettiamo di scoprire, amare, crescere, ridere, condividere, viaggiare, sognare”.



Il messaggio si conclude con una domanda: “Sicuro di volerti perdere tutto questo? #nonsmetteredivolare”.