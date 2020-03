American Airlines ha deciso di sospendere fino al 24 aprile tutti i voli su Malpensa. La scelta, si legge nella nota della compagnia, è dovuta al calo della domanda per i viaggi verso l’Italia, a seguito dell'aumento dei contagi da coronavirus.

“I voli per Milano – scrive il vettore - dovrebbero riprendere il 25 aprile. I nostri team stanno contattando direttamente i clienti interessati per soddisfare le loro esigenze, continuando a rivedere il programma di volo della compagnia aerea per garantire che le esigenze dei clienti siano soddisfatte”. Se necessario, fa sapere Aa, potrebbero essere apportate ulteriori modifiche all’operativo.



Rimborsi e riprotezioni

Per quanto riguarda le procedure di riprotezione e rimborso, la compagnia ha annunciato che, insieme alle agenzie di viaggi, provvederà a contattare direttamente i passeggeri.



Nel caso in cui i clienti scelgano di non riprenotare i voli cancellati potrà essere richiesto un rimborso completo sul portale di Aa, nella sezione 'refunds'.



Al momento non si registrano altre cancellazioni da parte di altre compagnie statunitensi.