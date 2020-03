Si apre un mese tranquillo sul fronte degli scioperi. Il bollettino del Ministero dei Trasporti segnala una sola giornata da bollino nero, che richia di paralizzare su scala nazionale l’intera industria dei trasporti, dall'aviazione alle ferrovie.

Lunedì 9 marzo è previsto, infatti, uno sciopero generale di 24 ore, indetto da Usb e Cub, che coinvolgerà tutte le categorie pubbliche e private del trasporto aereo, marittimo e ferroviario. In agitazione anche i dipendenti di Alitalita, Vueling e gli addetti aviation service di Fiumicino.



Le altre agitazioni

Il resto del mese vede in programma agitazioni minori, di lieve impatto.



Nel trasporto aereo, durerà solamente 4 ore (dalle 12 alle 16), il 19 marzo, lo stop del personale navigante tecnico Babcock Mcs addetto ai servizi antincendio.



Sarà invece il trasporto ferroviario del Molise a fermarsi il 20 marzo, giorno in cui è previsto uno stop di 8 ore, del personale Trenitalia, Rfi.