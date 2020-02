Dal Maglev all'Hyperloop: il futuro non corre solo sui binari

Si chiama Maglev. È il treno a levitazione magnetica già operativo sia in Giappone che in Cina, dove continua a far registrare record su record di velocità. L'ultimo in ordine di tempo sarà il collegamento fra Shanghai e Pechino, coperto in sole tre ore grazie a una velocità di crociera di 600 chilometri all'ora. I test inizieranno quest'anno, ma l'entrata in servizio effettiva è ancora di là da venire, anche se non dovrebbe tardare moltissimo. Fra le linee di Maglev operative, il collegamento da Shanghai all'aeroporto di Pudong, con un tracciato di 30 chilometri e una velocità massima di 501 chilometri all'ora. E ancora, in Giappone, la linea che collega Tobu a Kyuryo, con un tracciato di 8,9 chilometri.

