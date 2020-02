Gnv, parte la campagna Zero penali

Zero penali per tutti i viaggi verso la Sicilia, la Sardegna e l’Albania. Questa la campagna appena lanciata da Gnv per spingere la stagione estiva. Da oggi fino al 16 marzo la compagnia di navigazione consentirà di effettuare prenotazioni verso le tre destinazioni, garantendo la possibilità di annullare il biglietto senza costi aggiuntivi entro il 31 maggio 2020. L’annullamento deve essere però richiesto 3 giorni prima della partenza.

Sarà inoltre garantita una riduzione del 20% per le prenotazioni effettuate entro il 16 marzo per i viaggi programmati fino a ottobre.



Confermate le destinazioni

Per il 2020, inoltre, la compagnia conferma tutte le destinazioni. A partire dalla Sardegna, con la tratta estiva Genova-Olbia e la Genova-Porto Torres.

In Sicilia Gnv opererà i collegamenti giornalieri da e per Palermo con Genova e Napoli, le linee da Civitavecchia per Palermo e Termini Imerese e il collegamento Napoli-Termini Imerese.



Verso l'estero, confermati i collegamenti verso l’Albania e in Marocco le 5 linee da e per Italia, Francia e Spagna.



Per quanto riguarda la Tunisia, oltre alla linea bisettimanale Genova-Tunisi, che diventa trisettimanale durante l’alta stagione, sono confermate anche per il 2020 le partenze settimanali dai porti di Civitavecchia e Palermo per Tunisi.