Calo della domanda e misure preventive. Sono queste le due ragioni che hanno spinto alcune compagnie aeree a ridurre o cancellare temporaneamente l’operativo voli da e per l’Italia nelle prossime settimane.

Tra le rotte più colpite dalla riduzione delle richieste c’è quella operata da British Airways tra Londra Heathrow e Milano Linate. Sulla tratta il vettore nelle prossime due settimane ridurrà le frequenze tagliando al momento 22 voli. Sul proprio sito la compagnia invita i passeggeri a informarsi preventivamente prima di recarsi in aeroporto e ha aumentato la flessibilità delle policy per cambiare le prenotazioni.



Cancellati alcuni voli da Stoccarda e Duesseldorf nei prossimi giorni da parte di Eurowings. Rimanendo in Europa anche la compagnia francese TwinJet ha cancellato i voli su Milano Malpensa fino alla metà di marzo. In precedenza anche Bulgaria Air aveva sospeso le rotte italiane.



Sul fronte del lungo raggio, Asiana Airlines per tutto il mese di marzo non effettuerà il collegamento di Venezia e ridurrà da 7 a 4 le frequenze su Roma. Per Korean Air invece ultimo volo su Malpensa il 6 marzo, riporta Italiavola, e poi sospensione fino a fine aprile. Saranno interrotti anche i voli charter su Capo Verde, in questo caso per decisione del Governo locale. Nei giorni scorsi erano invece arrivati gli stop ai collegamenti con la Giordania e il Kuwait.