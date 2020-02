La low cost dell'Arabia Saudita FlyNas arriva in Europa con tre destinazioni

Altra new entry sui cieli europei. Questa volta però non si tratta di una compagnia creata ex novo per dei primi collegamenti sul Vecchio Continente del vettore low cost dell’Arabia Saudita, FlyNas.

In concomitanza con il piano di espansione nel turismo da parte del Paese, la compagnia ha avviato un programma di crescita per il network che, nell’orario estivo, si tradurrà con l’introduzione di 10 rotte aggiuntive.



Per l’avvio delle operazioni europee FlyNas ha scelto tre destinazioni: Salisburgo, Sarajevo e Tirana. Nel primo caso la città austriaca sarà collegata con Jeddah e Riyadh (in entrambi i casi con tre frequenze alla settimana), mentre su Sarajevo si volerà da Qassim e su Tirana da Riyadh.



Tra le altre destinazioni prescelte figurano anche Sharm el Sheikh e Hurghada sul Mar Rosso.