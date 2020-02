Nouvelair vola sulla Gran Bretagna da Enfidha

La compagnia tunisina Nouvelair nel mese di maggio inserirà nella propria programmazione un volo da London Gatwick e uno da Manchester in direzione Enfidha. Uno scalo vicino a molti resort che ben si presta a soddisfare le esigenze dei viaggiatori.

Due operativi che colmeranno alcuni dei vuoti lasciati da Thomas Cook Airlines, il primo (da Londra) verrà inaugurato sabato 2 maggio e sarà attivo due volte a settimana, il secondo (da Manchester) partirà il giorno successivo con una frequenza di tre volte a settimana fino alla fine di ottobre.



Come si legge su travelmole.com, Nouvelair fornirà posti a sedere ai tour operator britannici e venderà anche tramite adv. "Crediamo che Nouvelair debba fare la sua parte nell'aiutare i viaggiatori a tornare in Tunisia", dichiara Karim Dahmani, sales and marketing director del vettore. G. G.