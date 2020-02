Mistero Wow Italy, un nuovo vettore? Dai social il teaser sulla new entry

Il mistero di Wow Air si infittisce e adesso, dopo l’annuncio social di un imminente ritorno nei cieli come sussidiaria della USAersopace Partners con sede a Washington, si affaccia ora anche nella nostra Penisola sotto il brand Wow Italy.

Gli indizi al momento sono pochi e tutto quello che è dato sapere adesso è quanto comparso sulla pagina Facebook della compagnia, che recita testualmente: “Wow Italy atterrerà presto a Roma e in Sicilia – si legge nell’ultimo post -. Siamo orgogliosi di annunciare l’insediamento degli uffici di Wow Italy per le operazioni passeggeri e cargo che inizieranno in un futuro prossimo. Diamo il nostro benvenuto al team di Wow Italy fatto di straordinari esperti del settore”.



Unico nome di riferimento al momento quello di Giuseppe Cataldo, indicato in un post precedente come direttore di Wow Italy. Dal suo profilo Linkedin risulta international trade consultor e presidente di World Professional Consulting.



I recenti sviluppi

Come noto proprio un anno fa la storia di Wow Air, la compagnia lungo raggio low cost islandese che aveva stupito il mondo con la sua scalata, aveva cessato improvvisamente le operazioni sotto il peso dei debiti accumulati. I tentativi di riportarla in pista sonno stai più di uno, dal consorzio di imprenditori islandesi alla USAersopace Partners che aveva rilevato il brand e già dalla scorsa estate avrebbe dovuto iniziare a volare. Poi con l’avvio del 2020 il tam tam è ricominciato e presto ha assunto anche una valenza tricolore.