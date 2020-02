British Airways potenzia la piattaforma Ndc

British Airways sta rafforzando Ndc con nuove iniziative per consentire agli agenti di integrare e gestire meglio la piattaforma e aumentare i vantaggi per i clienti che prenotano tramite agenti abilitati Ndc. Tuttavia, allo stesso tempo, gli agenti non collegati a Ndc non avranno più accesso alle tariffe a corto raggio più economiche di British Airways tramite gds.

Obiettivo raggiunto

Come riportato da Travelmole, British Airways ha affermato che gli ultimi cambiamenti la porteranno più vicino al raggiungimento dell'obiettivo Iata del 20% delle prenotazioni indirette effettuate tramite le applicazioni Ndc entro la fine di quest'anno.



Le novità

La compagnia aerea ha già superato questo obiettivo nel Regno Unito. Dalla fine di marzo, gli agenti di viaggio collegati a Ndc saranno in grado di accettare o cercare tra diverse opzioni di volo, senza la necessità di contattare un call center. La piattaforma Ndc di British includerà ora l'assistenza completa prima dell’emissione del biglietto aereo per gli agenti che offrono ai loro clienti un periodo di tempo tra la prenotazione e l'emissione del biglietto stesso. Ciò darà agli agenti la possibilità di modificare date e orari sulle prenotazioni effettuate. Questa opzione si inserisce le processo di evoluzione del servizio Ndc 24/7.



La strategia 2020

Rogier van Enk, responsabile della distribuzione British Airways, ha spiegato: "Questi miglioramenti dimostrano il nostro impegno nel fornire più scelta e valore a clienti e partner commerciali. È solo l'inizio della nostra strategia di distribuzione 2020 e continueremo ad ascoltare e collaborare con i nostri partner in agenzia. Se c'è mai stato un tempo ideale per i partner commerciali di unirsi a noi in questo viaggio, quel tempo è ora".