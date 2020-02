Ferrovia Retica: un prodotto per ogni stagione

Un prodotto da provare in tutte le stagioni per la varietà dei paesaggi incontrati lungo il percorso: Ferrovia Retica rilancia sull’onda del successo registrato sul nostro mercato e annuncia un 2020 all’insegna delle riconferme ma anche delle novità.

“Per cercare di porre rimedio a flussi che nei periodi di punta delle festività mettono a dura prova la capienza dei treni lungo la rotta del Bernina Express - spiega il responsabile per l’Italia di Ferrovia Retica, Enrico Bernasconi - abbiamo deciso di introdurre alcuni correttivi, come la limitazione della disponibilità dei posti per i gruppi su ogni convoglio, in modo tale da favorire anche i viaggiatori singoli".

