Torna lo spezzatino. Nel bando per la vendita di Alitalia in arrivo con molta probabilità venerdì prossimo ci sarà la possibilità per gli acquirenti di rilevare anche solo uno dei tre rami d’azienda, ovvero aviation, handling e manutenzione. Senza per questo escludere la possibilità di rilevare in toto la compagnia.

Secondo quanto anticipato oggi da Il Messaggero il lavoro del commissario straordinario Giuseppe Leogrande e del direttore generale Giancarlo Zeni insieme a Rotschild sarebbe ormai alle strette finali e ci sarebbero alcune importanti novità rispetto a quanto avvenuto in passato.



Le prime indicazioni

Il bando di gara attuale si preannuncia in due fasi, con la prima nella quale verrà verificata in maniera approfondita la situazione patrimoniale degli offerenti e quindi la solidità che sta dietro al progetto. Nella seconda fase verrà dato spazio alle offerte vincolanti, la cui scadenza dovrebbe essere fissata entro il termine di decadimento dell’incarico del commissario Leogrande, ovvero il 31 maggio.



Per aggiudicarsi Alitalia, però, serviranno sì i soldi ma anche un piano che verrà scandagliato a fondo per verificare che la compagnia possa avere uno sviluppo.