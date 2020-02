Voli: i consigli dell'Enac per chi sta per mettersi in viaggio

Consultare preventivamente il sito Viaggiare Sicuri dell’Unità di Crisi della Farnesina e la sezione dedicata al nuovo coronavirus sul sito del Ministero della Salute.

Queste le raccomandazioni dell’Enac per tutti coloro che stanno per intraprendere un viaggio aereo. Un invito che l’Ente nazionale per l'Aviazione civile fa alla luce dell’aumento del numero di Paesi che, negli ultimi giorni, hanno disposto limitazioni d’ingresso nei propri territori ai passeggeri provenienti dall’Italia.



L’Enac, inoltre, invita i passeggeri a contattare la compagnia aerea di riferimento per verificare l’effettiva operatività del proprio volo.