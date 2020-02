Qatar e American fanno la pace: dopo le battaglie torna il code share

Pace fatta, dichiarazioni concilianti, promesse di accordo e collaborazione. Torna il sereno tra Qatar Airways e American Airlines, dopo che negli ultimi 2-3 anno i due vettori si erano resi protagonisti di una ‘guerra fredda’ che aveva coinvolto in parte anche la ex controllata dal vettore di Doha, Air Italy.

Le due compagnie hanno infatti deciso di riallacciare i rapporti che li avevano visti protagonisti all’interno di oneworld e con gli accordi di code sharing fino alla fine del 2017. Rapporti poi interrotti sia per la questione del tentativo di scalata provato da Qatar all’interno della compagnie azionaria della major Usa sia per la battaglia sostenuta dalle big Usa contro i vettori del Golfo, accusati di concorrenza sleale nelle rotte sugli Usa grazie ad aiuti di stato.



La questione Air Italy

Polemica quest’ultima in cui era stata tirata in ballo anche Air Italy all’indomani del lancio dei collegamenti da Milano, visti come prolungamento dei voli di Qatar via Malpensa appunto. Accusa sempre respinta e motivata dal fatto che tra Qatar e Air Italy non sono mai stati attivati accordi di code sharing.



Le nuove intese

E ora i due ex duellanti ripartono proprio dal code sharing: American riattiverà il proprio codice sui voli tra gli Stati Uniti e Doha di Qatar con la possibilità di estensioni verso numerose destinazioni asiatiche. Per Qatar, invece, l’accesso ai voli American negli Usa, nei Caraibi e anche in Europa. Con una promessa: l’apertura a voli non stop su Doha operati direttamente da American Airlines.