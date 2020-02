Tirrenia: al via la partnership con SiciLife

Partnership nel segno della Sicilia quella siglata da Tirrenia con SicilLife. I passeggeri in arrivo a Palermo con i traghetti in partenza da Napoli e Cagliari potranno infatti usufruire di sconti speciali sui percorsi e sulle esperienze proposte dalla piattaforma digitale.

“SiciLife propone a tutti i viaggiatori e turisti escursioni ed esperienze di vita che coprono tutti i settori turistici dell’isola – si legge in una nota -: arte e cultura, con tutti i principali centri storici, da Palermo a Catania, da Siracusa a Taormina, e i siti archeologici principali, dalla Valle dei Templi a Segesta. Non mancano poi le riserve naturali e i paradisi montani dell’isola, oltre ai borghi suggestivi”.



Tra gli altri temi proposti da SiciLife l’enogastronomia, i tour per le famiglie e i percorsi dedicati al mare.