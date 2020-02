Debutterà nei cieli il prossimo 2 maggio la nuova compagnia aerea svizzera con base Berna e nata con la formula del crowdfunding.

FlyBair è il risultato di un progetto a cui hanno aderito al momento oltre 1.400 investitori in gran parte della comunità locale, alla quale era stato lanciato l’appello per consentire alla città di essere collegata con diverse località in Europa. Un appello che ha portato nelle casse di FlyBair quasi due milioni e mezzo di euro.



Dopo il volo inaugurale su Palma, partiranno altre rotte prevalentemente verso località leisure. Per l’Italia sono previsti collegamenti su Olbia e Parma, città quest’ultima che vedrà anche un volo da Sion.