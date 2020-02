Visit Usa, 5mila posti aerei in meno a settimana per il fallimento Air Italy

Cinquemila posti volo in meno a settimana sul corridoio Italia-Stati Uniti. A quantificare gli effetti della liquidazione di Air Italy sulla prima destinazione lungo raggio degli italiani è l'associazione Visit Usa.

"L'impatto di Air Italy sulla capacità da aprile a ottobre è notevole - spiega il presidente Massimo Loquenzi - sono spariti circa 5mila posti a settimana, facendo i conti più di 120mila nell'alta stagione". All'interruzione dei voli annuali da Malpensa su New York e Miami si somma infatti il mancato avvio delle operazioni stagionali su Los Angeles e San Francisco.

L'avanzata dei competitor

Un'uscita di scena improvvisa, quella dell'ex Meridiana, che sarà almeno in parte bilanciata, secondo Loquenzi, dall'aumento dell'offerta dei competitor: "Alitalia inaugura il Roma-San Francisco, American Airlines raddoppia il Dallas da luglio ad agosto e prolunga il giornaliero sino a gennaio 2021, Delta - prosegue - apre il diretto da Roma per Boston, United il Palermo-New York e infine Norwegian inaugura due nuovi diretti, sempre da Roma, per Denver e Chicago".



Amina D'Addario