“Collegare Malpensa al centro della città in pochi minuti significa ridisegnare completamente gli equilibri tra Malpensa e Linate, ma soprattutto agevolare i milioni di turisti che arriveranno per le Olimpiadi e questa è una sfida che vogliamo vincere”. Il presidente di Hyperloop Italia, Bibop Gresta (nella foto), svela i possibili scenari dell’avventura appena iniziata in Lombardia al fianco di Fnm, nella nuova puntata del podcast Gente di Viaggi (ascolta con il player in alto).



Dopo aver siglato una lettera di intenti con il gruppo ferroviario per l’inizio di uno studio di un collegamento dalla stazione di Milano Cadorna a Malpensa, il manager svela ai microfoni TTG Italia come il progetto potrà rivoluzionare il sistema dei trasporti sul territorio nazionale, andando a ridefinire l’esperienza di viaggio dei passeggeri, nonché a rivoluzionare la rete infrastrutturale e le logiche di pricing.