HiSky nuovo vettore per la Moldavia, da aprile voli anche su Bologna

Ci sarà anche Bologna tra le destinazioni che saranno collegate da Chisinau da parte della nuova compagnia aerea moldava HiSky.

Il vettore avvia le proprie operazioni utilizzando aerei A320 da 180 posti e collegando in tutto 6 città: Londra, Dublino, Lisbona, Parigi, Duesseldorf e, appunto, il capoluogo emiliano.



Per il volo italiano verranno effettuate due frequenze alla settimana, il giovedì e la domenica, a partire dal prossimo 12 aprile. La compagnia entrerà sul mercato proponendo 4 livelli tariffari: basic, classic, premium e premium plus.