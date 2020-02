MarinoBus: collegamenti da Salerno al Nord anche di notte

Potenziamento dei collegamenti da Salerno con il Centro Nord Italia e numerose mete europee per MarinoBus, che da 1 marzo raddoppierà molte corse e inserirà i viaggi in fascia notturna. Fra le tratte potenziate quelle verso Milano, Torino, Bologna e Roma o centri ad alta presenza di lavoratori fuorisede come, ad esempio, diverse città del Nord-Est quali Udine, Trento o Verona, e ancora Francoforte e Zurigo.

“Quando lo scorso luglio annunciammo l’inserimento di Salerno nella nostra rete di collegamenti, con l’inaugurazione della fermata in piazza Montpellier, avevamo espresso la massima fiducia nel successo delle nuove linee – ricorda Gerardo Marino (nella foto), amministratore unico di MarinoBus -. A pochi mesi di distanza, possiamo dire di aver avuto ragione e di essere pienamente soddisfatti della nostra scelta, che è stata premiata da tanti passeggeri di Salerno e dintorni così come da tanti utenti che hanno scoperto un nuovo modo, comodo e conveniente, di raggiungere e conoscere una delle zone più belle d’Italia. Ed è a tutti loro che oggi offriamo nuove opportunità di spostamento per esperienze di viaggio ancora più gratificanti”.



Viaggiare di giorno o di notte dipenderà, soprattutto, dai propri gusti e dalle proprie necessità.