“Il Gruppo FS Italiane ha attivato procedure particolari per garantire la gestione di situazioni riconducibili a possibili casi di COVID-2019 a bordo sia dei treni a media e lunga percorrenza (Frecce, InterCity, InterCity Notte) sia dei treni regionali”.

Così in una nota Ferrovie dello Stato ha informato i passeggeri in merito all’attivazione del piano straordinario legato all’emergenza coronavirus che in queste ore sta interessando gran parte del Centro-Nord Italia. Tra le misure, è arrivata la decisione di rimborsare in maniera integrale tutti i biglietti acquistato fino al 23 febbraio 2020 per viaggi su Frecce, Intercity, Intercity Notte e Regionale.



In particolare, i biglietti per viaggi su Frecce, Intercity, Intercity Notte e per viaggi misti Frecce, Intercity, Intercity Notte e Regionale, saranno rimborsati con un bonus elettronico di importo pari al valore del biglietto acquistato, utilizzabile entro un anno dalla data di emissione del bonus stesso.



Per i biglietti del trasporto regionale, il rimborso avrà luogo in denaro. Le richieste di rimborso dovranno essere presentate entro il giorno 1 marzo 2020 presso qualsiasi biglietteria, compilando l’apposito web form disponibile su trenitalia.com o rivolgendosi al call center.





Il protocollo

Trenitalia ha inoltre diffuso un protocollo per il personale a contatto diretto con i passeggeri, con la consegna di mascherine e guanti monouso; inoltre sono stati installati a bordo dispenser di disinfettanti per mani. Predisposto inoltre il potenziamento delle attività di pulizia disinfettanti a bordo dei treni della flotta di Trenitalia (Frecce, InterCity, InterCity Notte e regionali).