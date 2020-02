La sfida italiana di Vueling: Marco Sansavini nuovo ceo da marzo

Un 2020 a due velocità: è quello prospettato per Vueling, compagnia che a inizio anno ha ridotto l’offerta ma che ha d’altro canto nominato dal prossimo marzo Marco Sansavini quale nuovo ceo.

“Le attuali prospettive economiche e lo scenario italiano impongono a Vueling una contrazione della sua capacità nel 2020 in Italia - aveva spiegato a TTG Italia il vettore lo scorso novembre -. La compagnia ha deciso di diminuire la propria flotta con base a Roma da 8 a 5 aeromobili. Questo significa che Vueling annulla 10 rotte che avrebbero dovuto essere gestite durante la stagione invernale”.

Pausa di riflessione

Il taglio non significa però disimpegno in uno dei principali bacini di riferimento per il vettore, ma solo una pausa di riflessione. E e la conferma viene proprio dall’annuncio di un nuovo volo giornaliero dalla fine di marzo da Milano Bergamo a Barcellona e dalla nomina di Sansavini a ceo della compagnia.

