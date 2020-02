Sei nuove rotte, alcuni aumenti nelle frequenze, due nuovi voli a lungo raggio. Non ci saranno solamente tagli nella programmazione estiva di Alitalia. Lo hanno confermato il commissario straordinario Giuseppe Leogrande insieme al direttore generale Giancarlo Zeni nell’incontro avuto con i sindacati per illustrare il piano che precede l’uscita del nuovo bando per la vendita della compagnia, previsto per fine febbraio.

Secondo quanto anticipato da Il Sole 24 Ore, accanto al taglio dei voli a lungo raggio su Seoul e Santiago del Cile è stata confermata l’attivazione delle due rotte intercontinentali su San Francisco e su Tokyo, la prima attiva da giugno, la seconda già dalla fine di marzo. Inoltre verrà anticipato ad aprile il Roma-Washington che aveva debuttato nel 2019 e avrà una frequenza in più il collegamento con Los Angeles.



Corto-medio raggio

Per quanto riguarda corto-medio raggio, invece, il totale delle destinazioni che verranno servite sarà 105, 5 in più dell’anno passato. Sei invece le new entry, tutte in ottica leisure: Karpathos, Kos, Skiathos e Zante in Grecia, Alicante in Spagna e Preveza in Croazia.



Per il capitolo frequenze, l’incremento coinvolgerà 20 rotte in totale, mente saranno confermate le new entry invernali di Amburgo, Colonia, Perugia e Stoccarda da Milano.