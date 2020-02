Alitalia, in arrivo il bando di vendita. E torna anche la bad company

Il bando di vendita per Alitalia arriverà entro la fine della prossima settimana. È questa una delle principali novità emerse dall’incontro che si è tenuto ieri tra il commissario straordinario Giuseppe Leogrande e il d.g. Giancarlo Zeni da una parte e i sindacati dall’altra.

Nel meeting, secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, sono state confermate in sostanza tutte le anticipazioni circolate nei giorni scorsi sui tagli a rotte e flotta per la riduzione dei costi. Tagli che però sono destinati ad avere un impatto anche a livello occupazionale, con il possibile avvio della cassa integrazione per altri 600-800 addetti, tra cui anche piloti.



Le scadenze

Per quanto riguarda invece il bando, questo verrà pubblicato appunto entro il 29 febbraio e le offerte dovranno arrivare entro la data fissata anche come scadenza per la mission del commissario, quindi il 31 maggio. Su questo fronte al momento non emergono nuovi particolari, se non la conferma dell’incontro avuto nei giorni scorsi con Lufthansa e Delta. Novità del bando, invece, il fatto che chi rileverà la compagnia non dovrà accollarsi i debiti, ce confluiranno in una (ennesima) bad company. Elemento per il quale è arrivato il via libera del ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli.