Cresce l’offerta voli sulla rotta Torino-Napoli

Potenziamento dell’offerta sui voli Torino-Napoli con l’apertura dell’orario estivo. Dal 29 marzo, infatti, grazie al raddoppio dei voli easyJet e ai collegamenti di Volotea e Blue Air. Nel complesso l’offerta da Torino Caselle aumenta del +27% in termini di voli e del +54% per quanto riguarda i posti in vendita immessi sul mercato.

Nel dettaglio, easyJet nella summer 2020 aggiunge 7 frequenze, per un totale di 13 collegamenti a settimana: due i voli giornalieri da lunedì a venerdì e domenica mentre il sabato è servito con una frequenza. I posti in vendita nella stagione estiva 2020 raddoppiano (+107%) rispetto al 2019, superando i 104mila (per un totale di quasi 54mila posti volo aggiuntivi su tutto il periodo).



Volotea nel 2020 offre 6 voli a settimana, con operatività tutti i giorni, eccetto il sabato; i posti volo in vendita sono quasi 40mila in tutto il periodo estivo (per un totale di oltre 7.700 posti volo aggiuntivi) e l’aumento dei voli nel 2020 è pari a +13% sul 2019.



Per quanto riguarda Blue Air, la compagnia nella stagione estiva 2020 propone un totale di 8 frequenze settimanali così distribuite: un volo al giorno, eccetto il sabato, e due voli giornalieri di mercoledì e giovedì. Ad agosto le frequenze saranno 3 a settimana. L’offerta posti complessiva supera le 78mila unità, con un’offerta aggiuntiva di 16.200 posti in più nel 2020.