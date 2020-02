Air France-Klm: bene il bilancio 2019, ora l'impatto del coronavirus pari a 200 milioni

Il Gruppo Air France-Klm manda in archivio un 2019 positivo, ma traccia già il primo bilancio dell’impatto che il taglio dei voli sulla Cina avrà nell’esercizio 2020: una somma stimata tra i 150 e i 200 milioni di euro nel periodo fino ad aprile, nell’attesa di vedere come si evolverà la situazione legata all’epidemia del coronavirus.

Passando invece alle cifre del 2019, il fatturato del gruppo cresce di quasi un miliardo, salendo a quota 27,2 miliardi di euro mentre cala il risultato operativo, che si attesta a 1,14 miliardi. In discesa anche il risultato netto, che passa da 420 a 290 milioni di euro. A livello operativo cresce il numero di passeggeri, che quest’anno supera quota 104 milioni (+2,7 per cento).



All’interno del gruppo spiccano in particolare le performance di Transavia, che ha visto crescere di quasi 5 punti percentuali il numero di passeggeri (16,6 milioni circa) e generando un risultato operativo di circa 131 milioni.