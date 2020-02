Pobeda, più collegamenti da Pisa

Pobeda Airlines taglia il traguardo dei 300mila passeggeri all’aeroporto di Pisa. Forte di questi numeri, il vettore prevede di intensificare ultreriomente la sua presenza sullo scalo.

Nel 2020 la compagnia aerea rafforzerà la sua partnership con Toscana Aeroporti con un volo giornaliero Pisa-Mosca Vko da aprile a ottobre. I collegamenti annuali verso la Russia aumenteranno così del 35% rispetto al 2019.



"Siamo lieti di celebrare il traguardo dei 300mila passeggeri da e per l'aeroporto di Pisa - Andrey Kalmykov, ceo di Pobeda Airlines LLC -. Da più di 5 anni offriamo ai passeggeri una varietà di destinazioni dalla Russia, con tariffe basse e un ottimo servizio. I voli da e per Pisa sono tra i più popolari e devo ringraziare il management dell'aeroporto e i nostri fantastici clienti che viaggiano da e per Pisa per la fedeltà e il supporto dimostrato".