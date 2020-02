Norwegian è sul mercato? Per ora niente di ufficiale, ma a non escludere questa ipotesi è stato nientemeno che lo stesso ceo della compagnia low cost, Jacob Schram.

In un’intervista rilasciata al quotidiano norvegese Dagens Næringsliv il manager, in carica dall’inizio dell’anno, ha spiegato che nonostante i miglioramenti che ci sono stati nell’ultimo anno, il peso del debito della compagnia è rimasto elevato e si avvicina ai 6 miliardi di euro.



Le soluzioni possibili

Serve quindi una soluzione che possa garantire a Norwegian un futuro di lunga durata e le ipotesi attualmente in campo sono quelle della vendita, nel caso arrivi un’offerta importante, oppure l’ingresso all’interno di un gruppo forte mantenendo il brand. Ma c’è anche un’altra ipotesi, ovvero che sia la stessa Norwegian a imbarcarsi in qualche shopping per creare un soggetto più forte.



Il 2020 dunque potrebbe essere un anno decisivo per la compagnia e anche a livello operativo il vettore sta studiando come procedere e quali strade seguire: sempre lo stesso ceo, che sta facendo un tour di tutte le sedi di Norwegian per capire a fondo i segreti dell’azienda, la scorsa settimana aveva affermato che nulla è scontato al momento e lo stesso modello del lungo raggio low cost, che ha fatto scuola, è in discussione.