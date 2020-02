B737 Max: il curioso caso di Green Africa Airways

La sua avventura non era iniziata nel migliore dei modi e il lancio della nuova compagnia aveva dovuto essere subito rinviato. Motivo: i 50 aerei ordinati dalla nigeriana Green Africa Airways per avere un posto di rilievo nel trasporto aereo africano erano dei B737 Max.

Ora invece per il nuovo vettore è iniziato il conto alla rovescia e i vertici assicurano che entro quest’anno partiranno i collegamenti. Per l’avvio delle operazioni la compagnia ha preso in leasing 3 A220 nuovi che arriveranno il prossimo mese di agosto, scrive Simpleflying, e consentiranno a Green Africa di partire.



Poi dal 2021 arriveranno gli aerei ordinati, ma non saranno i B737 Max. Dopo lo scotto patito, la compagnia ha deciso di cambiare rotta e si è rivolta ad Airbus: anche in questo caso l’ordine è stato per 50 velivoli, gli A220.