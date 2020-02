Stop alla storia di due compagnie aeree in un colpo solo; fine di un progetto nato come un sogno 57 anni fa; secondo fallimento degli investimenti delle compagnie del Golfo in Italia. C'è tutto questo dietro la messa in liquidazione in bonis di Air Italy decisa nei giorni scorsi dai due azionisti, Alisarda e Qatar Airways, non senza dissidi.

La prima, che fa capo all'Aga Khan, da cui nacque tutto il progetto del vettore sardo nel lontano 1963, ha voluto interrompere ogni ulteriore finanziamento dopo i quasi 400 milioni di euro di passivo in due anni; la seconda, subentrata tre anni or sono con il 49 per cento, che avrebbe voluto andare avanti nel progetto ambizioso partito ufficialmente nel 2018 e mai veramente decollato. La chiusura delle operazioni di Air Italy significa la chiusura anche di quelle di Meridiana, che nel lontano 1991 aveva raccolto l'eredità di Alisarda.



