Vueling rilancia su Venezia: aumenta l’offerta per l’estate

Cresce del 26% l’offerta di posti sugli aerei Vueling per l’aeroporto di Venezia la prossima estate. La compagnia annuncia il raggiungimento del traguardo dei 4 milioni di passeggeri e annuncia i piani per la stagione calda 2020, con una frequenza al giorno per Parigi e 4 frequenze al giorno per Barcellona, con un totale di 399mila posti.

“Siamo felici di festeggiare oggi l’importante traguardo dei 4 milioni di passeggeri trasportati su questo scalo - è il commento di Silvana Napolitano, country manager per l’Italia di Vueling - “Contribuire ad agevolare il turismo su una città straordinaria e unica al mondo come Venezia è per noi motivo di grande orgoglio, e lo scalo veneto rappresenta un aeroporto chiave della nostra operatività in Italia”.



Camillo Bozzolo, direttore commerciale sviluppo aviation del Gruppo Save, aggiunge: “L’incremento della disponibilità di posti nella prossima stagione estiva conferma la vitalità di Vueling e in particolare l’aumento su Barcellona va a rafforzare le connessioni offerte dalla rete di voli della compagnia”.