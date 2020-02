Alitalia, passeggero ‘indisciplinato’ a bordo: atterraggio fuori programma

Un passeggero ‘indisciplinato e problematico’. Sembra essere stata questa la causa che ha costretto un volo Alitalia decollato ieri da Roma alle 10,37 e diretto a New York a effettuare un atterraggio fuori programma a Heathrow.

La stessa compagnia tiene a precisare che non vi è stata alcuna emergenza sul volo ma il comandante, come previsto in questi casi dagli standard di sicurezza, ha scelto cautelativamente di atterrare nel primo aeroporto disponibile lungo la rotta. Non è chiaro cosa abbia fatto il passeggero, ma il comandante ha segnalato problemi a bordo mentre il velivolo stava sorvolando la Francia.



“La polizia è stata chiamata al Terminal 4 dell’aeroporto di Heathrow per un passeggero indisciplinato su un volo da Roma verso gli Stati Uniti - ha dichiarato un portavoce delle forze dell’ordine britanniche ripreso dai media locali -. L’uomo è stato fatto scendere dall’aereo ed è stato arrestato sulla base dell’articolo 136 del Mental Health Act”. Il Boeing è poi ripartito alla volta dell’aeroporto Jfk di New York.