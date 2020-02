Air Italy, la richiesta dell’Enac: “Fornire indicazioni chiare ai passeggeri”

L’Enac scende in campo in sostegno dei passeggeri di Air Italy. Dopo aver ricevuto segnalazioni relative alla difficoltà di ricevere informazioni precise dal vettore e al costo del numero telefonico messo a disposizione per i clienti, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile ha preso contatti diretti con i commissari liquidatori.

L’Enac ha chiesto di fornire ai passeggeri informazioni chiare, puntuali e gratuite sulle procedure da seguire per i rimborsi e le altre tutele previste dal Regolamento Comunitario numero 261 del 2004.



L’ente, assicura una nota, continuerà il monitoraggio su Air Italy al fine di verificare l’adozione di tutte le iniziative a tutela dei diritti dei passeggeri.