Airbus, ordini in crescita ma perdite nette a 1,36 miliardi

Airbus cresce e chiude il 2019 mettendo a segno un record di consegne di 863 aerei civili contro gli 800 del 2018.

Tuttavia, come riportato da Repubblica, Airbus ha annunciato di aver chiuso i conti 2019 con una perdita netta di 1,36 miliardi di euro. Un risultato che andrebbe imputato sia a multe per 3,6 miliardi di euro pagati per chiudere un caso di corruzione, sia a un onere di 1,2 miliardi per problemi di export dell'aereo militare A400M. Escludendo questi oneri eccezionali, l’utile operativo rettificato di casa Airbus è pari a 6,9 miliardi di euro.

Le previsioni sul 2020

Mentre il concorrente Boeing sta attraversando una profonda crisi a causa dello stop da metà marzo 2019 del 737 Max, Airbus indica ricavi di 70,5 miliardi di euro nel 2019, in crescita dell'11%.

Per il 2020, Airbus prevede una crescita dell'economia e del traffico aereo "in linea con le previsioni indipendenti e in assenza di gravi perturbazioni legate anche al coronavirus".