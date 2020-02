Air Italy, avviata la procedura di liquidazione. Per i dipendenti lo spettro del licenziamento

“I liquidatori hanno illustrato ai dipendenti la possibile evoluzione della procedura di liquidazione, confermando l’intenzione di adottare tutte le misure possibili di sostegno al reddito, compatibili a norma di legge con la procedura di liquidazione stessa”.

Si legge così nella nota diramata da Air Italy in liquidazione al termine dell’incontro con i dipendenti. Formula dietro la quale però si cela una dura realtà: per i dipendenti della compagnia sarebbero in arrivo le lettere di licenziamento e per loro il futuro potrebbe essere privo anche degli ammortizzatori sociali.



Una situazione ancora in evoluzione e da definire nei contorni, anche nella speranza che possano intervenire eventuali cavalieri bianchi. “Verranno prese in considerazione tutte le possibilità di cessione di rami d’azienda – specifica ancora la nota -, che comprendano il possibile mantenimento di tutti o di parte dei posti di lavoro”.