JetBlue e i voli in Europa: il mistero delle Mint Suite

Il contro alla rovescia per l’ingresso di JetBlue nei collegamenti transatlantici è ormai iniziato e la compagnia con base a New York si prepara ad avviare i primi voli a partire dal prossimo anno. E nuovi particolari emergono su quella che sarà l’offerta del vettore, che pare sempre più orientata verso il segmento business.

Secondo quanto riportato da Simpleflying, JetBlue avrebbe in programma una ‘sorpresa’ per il mercato. Se infatti era già stato anticipato che il numero dei posti in business, la Mint, saranno superiori rispetto a quelli attuali, emergerebbe ora la registrazione di due nuovi marchi, ovvero Mint Suite e Mint Studio.



Cosa significherà nel concreto? Dalla compagnia per ora bocche cucite, ma i nomi in questione lasciano presupporre che l’orientamento sia quello di creare un livello superiore con spazi in qualche modo chiusi o comunque molto riservati per alcuni clienti alla ricerca di maggiore privacy. Se non addirittura spazi di lavoro.