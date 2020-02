Volotea: oltre 7,6 milioni di pax nel 2019: i piani per il 2020

Un 2019 all’insegna della crescita quello archiviato da Volotea. Nella passata stagione, la compagnia aerea ha trasportato oltre 7,6 milioni di passeggeri, un milione in più rispetto all’anno precedente e ha registrato un load factor medio del 94%, il più alto degli ultimi 8 anni di attività.

Sul piano dei voli, il vettore ha operato 59.600 collegamenti, il 12% in più rispetto al 2018.



“È stato il migliore anno in termini di prestazioni operative. Abbiamo rafforzato la nostra offerta e ampliato il nostro network, offrendo elevati standard di puntualità e affidabilità – commenta in una nota ha affermato Carlos Muñoz, presidente e fondatore di Volotea -. Continueremo a crescere nel 2020, aggiungendo più rotte al nostro network europeo in rapida crescita”.



Il 2020

Per il nuovo anno il vettore ha programmato oltre 62.300 voli per un totale di 9 milioni di posti, e l’apertura di tre nuove basi a Napoli, Lione e Amburgo (la prima in Germania).



Per quanto riguarda l’Italia, oltre all’apertura della nuova base il 28 maggio, Volotea prevede di incrementare la sua offerta del 10%.



Novità riguarderanno anche la flotta, con l’arrivo di 6 nuovi A319, per un totale di 39 aeromobili. New entry che porteranno la flotta della compagnia a diventare 100% Airbus entro il 2022.