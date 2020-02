AtlasGlobal, stop alle operazioni: si parla di fallimento

Sembra essere un periodo nero per il trasporto aereo. Secondo alcune fonti di stampa della Turchia, riportate dal sito Simple Flying, anche la compagnia AtlasGlobal sembrerebbe aver depositato istanza di fallimento.

Il vettore, che già da qualche tempo aveva difficoltà finanziarie, potrebbe aver messo la parola fine alle sue operazioni: sul sito della compagnia non è più possibile prenotare biglietti e, secondo le fonti, al personale sarebbe stato chiesto, nella giornata di ieri, di non presentarsi più al lavoro.



Non esiste però al momento nessuna istanza di fallimento depositata.



AtlasGlobal aveva già sospeso il voli nello scorso mese di novembre, per poi riprendere l’operatività sotto Natale. Ma un’altra sospensione era arrivata a gennaio: il vettore avrebbe dovuto ripartire il 9 febbraio. Invece, a quanto sembra, gli aerei sono stati messi a terra.