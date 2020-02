di Lino Vuotto

“Qatar Airways era pronta, ancora una volta, a fare la propria parte nel sostenere il rilancio e la crescita della compagnia aerea, ma ciò sarebbe stato possibile esclusivamente solo con l’impegno di tutti gli azionisti”. A poco più di 24 ore dalla chiusura di Air Italy arrivano le due versioni degli azionisti della compagnia, Qatar Airways, appunto, e Alisarda, che fa capo all’Aga Khan. E si tratta di due verità lontane e che fanno emergere il dissidio che si era venuto a creare negli ultimi tempi.

Se infatti da una parte il vettore del Golfo si era dichiarato pronto a rimettere mano al portafogli, non così dalla controparte: “La compagnia ha visto un progressivo peggioramento dei risultati – scrive Alisarda in una nota – dopo la partnership e il rebranding di Meridiana in Air Italy”. E snocciola le cifre: a fronte dei 40 milioni dell’ultima gestione separata, si è passati ai 160 del 2018 e ai 230 del 2019, “cioè il 70 per cento del fatturato”.



E poi l’affondo: “A seguito della presentazione del budget per il 2020, gli azionisti hanno richiesto un’analisi approfondita da parte di esperti indipendenti, che ha evidenziato la mancanza di concrete prospettive di qualsiasi miglioramento per il futuro”. La messa in liquidazione, come ben noto, è stato quindi il passo successivo.