Debutta a Linate l’imbarco con riconoscimento facciale

È operativo da oggi il Face Boarding di Sea, il progetto sperimentale che ai passeggeri di Milano Linate di effettuare i controlli di sicurezza attraverso il riconoscimento facciale.

In questo modo non sarà più necessario esibire il documento d’identità e la carta di imbarco durante le procedure di controllo e i tempi di imbarco saranno più rapidi.



La sperimentazione durerà fino al 31 dicembre 2020. In questo periodo, esclusivamente sui voli Alitalia della tratta Milano Linate-Roma Fiumicino, potranno accedere i passeggeri che hanno già i requisiti per accedere al fast-track, maggiorenni, muniti di carta d’imbarco e documento elettronico (passaporto o carta di identità elettronica rilasciata dopo il 1° gennaio 2017).



Ai viaggiatori sarà offerta la possibilità di aderire al controllo biometrico su base volontaria.