Il trionfo della business class: ecco le migliori del mondo

Il viaggio luxury si caratterizza per una serie di servizi di alto e altissimo livello, a partire dai trasporti. Fatto salvo chi decide di viaggiare in jet privato, che segue altri modi e altri schemi, nel trasporto aereo si nota una trasformazione che tende a valorizzare le business class a scapito della classe più alta, con una nuova generazione di classi una volta dedicate ai viaggiatori d’affari che strizzano sempre più l’occhio alla clientela leisure più esigente.

Seguendo quella che è ‘la Bibbia’ del mondo del trasporto aereo, ossia la classifica Skytrax, TTG Luxury lancia un viaggio nelle migliori business class del mondo, quelle sulle quali volare diventa un’esperienza a tutto tondo.



Qsuite di Qatar Airways

Vincitrice del premio Skytrax per la migliore business class 2019, la Qsuite ha posti rivolti in tutte e due le direzioni dell’aereo, oltre a potersi configurare con uno spazio privato perfettamente adattabile a chi viaggia in gruppo. Qatar ha anche stretto una partneship con i marchi di lusso italiani Bric e Castello Monte Vibiano per creare un kit di amenities con prodotti per la pelle e per le necessità durante il volo.



The Room di Ana

Si chiama ‘The Room’ la configurazione di business di Ana che ha permesso alla compagnia di aggiudicarsi il secondo posto nella classifica Skytrax. I posti sfalsati permettono ai viaggiatori di accedere direttamente al corridoio in qualunque posto siano seduti, e la ‘camera’, da cui il nome della classe, permette di mangiare, dormire o lavorare in assoluta privacy. A caratterizzare la business di Ana è l’ampio spazio riservato ai passeggeri, ma è arricchita anche da un grande tavolo, una luce di lettura personale, un monitor LCD a pannello touch da 12,1 pollici e una porta di alimentazione Usb.



Singapore Airlines Business Class A380

La nuova business class dell’A380 di Singapore Airlines permette di usare un bracciolo alla volta, ha grandi spazi per il deposito dei propri oggetti personali, e non ha cappelliere porta bagagli sopra ai posti, rendendo lo spazio disponibili davvero ampio. Inoltre, il divisorio del sedile centrale è rimovibile, permettendo di creare un letto matrimoniale lungo 198 centimetri.



Emirates A380 Business class

La business di Emirates sull’A380 mette a disposizione dei passeggeri un minibar personale e uno spazio di stiva a livello dei piedi. Il sistema di intrattenimento Ice include oltre 1.300 fra film, programmi tv e documentari. Inoltre, la prenotazione in business permette di avere un servizio di autista dall’hotel all’aeroporto e l’accesso alla Onboard Lounge.



Qantas Business Suite

La Business Suite di Qantas è disponibile sui 787 Dreamliner, sugli Airbus A330 e sugli A380 della compagnia. La business mette a disposizione i sedili Vantage XL che si trasformano in letti completamente piatti e sono stati ampiamente personalizzati dopo il monitoraggio in volo con un gruppo di esperti. I sedili possono essere dotati di un materasso ogni volta che il passeggero lo desideri.